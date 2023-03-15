سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، الموافق 16 مارس 2023.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، كذلك يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الخميس 16 مارس 2023

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غداً يوم الخميس 16 مارس 2023 ، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

والجدير بالذكر، هناك منخفض جوي يؤثر علينا في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويحجب جزءًا من أشعة الشمس في فترة النهار، وسنشعر بالأجواء المائلة للدفء نهارًا على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء وأجواء دافئة تمامًا على جنوب الصعيد".

وتشهد المحافظات في فترة النهار انخفاضًا في درجات الحرارة نهارًا، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والصغرى في فترة الليل ستكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، وأجواء باردة على أغلب الأنحاء في فترة الليل".