الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، الموافق 16 مارس 2023.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، كذلك يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الخميس 16 مارس 2023

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غداً يوم الخميس 16 مارس 2023 ، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

والجدير بالذكر، هناك منخفض جوي يؤثر علينا في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويحجب جزءًا من أشعة الشمس في فترة النهار، وسنشعر بالأجواء المائلة للدفء نهارًا على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء وأجواء دافئة تمامًا على جنوب الصعيد".

وتشهد المحافظات في فترة النهار انخفاضًا في درجات الحرارة نهارًا، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والصغرى في فترة الليل ستكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، وأجواء باردة على أغلب الأنحاء في فترة الليل".

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة طقس الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ضبط سارقى فيلا محمد صلاح.. هكذا خططا للجريمة

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

المؤبد للمتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات فى الشرقية

إحالة سائق دهس طفلا ببولاق الدكرور للمحاكمة

السعودية: وساطة الرئيس الصيني سهلت اتفاق الرياض وطهران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر 3 أيام

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة