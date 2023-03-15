رئيس جامعة الأزهر يهنئ «الصعيدي» لاختيارها ضمن قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا بمصر

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر؛ لاختيارها ضمن قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مصر، وذلك وفقًا لاختيارات أعضاء اللجنة التأسيسية لمنتدى أفضل 50 امرأة، واستطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة: «أموال الغد» الاقتصادية وعدد من مراكز البحوث الاقتصادية.

يذكر أن التكريم جاء ضمن (قمة تمكين المرأة لتمكين مصر)، وفي فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفضل ٥٠ سيدة، الذي أقيم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية، والرياضية والفنية والثقافية والتعليمية والإعلامية وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، إضافة إلى عدد من طلبة الجامعات المصرية من محافظات الجمهورية كافة.

يشار إلى أن منتدى أفضل 50 امرأة مؤثرة، هو أول منبر في مصر يعالج القضايا ذات الأهمية للمهنيات؛ لتعزيز إسهاماتهن في عملية صنع القرار على المستويين: المركزي والمحلي، ويجمع المنتدى الذي تترأسه دينا عبد الفتاح، القيادات النسائية من مختلف الخلفيات التعليمية والمهنية.

وجاء اختيار الدكتورة نهلة الصعيدي ضمن القائمة؛ تقديرًا لجهودها، ولكونها نموذجًا ملهمًا ومؤثرًا يُحتذى به في مجال تمكين ودعم المرأة المصرية، واهتمامها بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، ودورها المهم في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل مؤسسة الأزهر، وكذلك نشاطها الكبير وإسهاماتها الإيجابية في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين والأجانب، ونجاحها في تقديم عديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، وتمثيلها المشرف لمؤسسة الأزهر في جميع المحافل العلمية.



