بحضور 55 متدربًا من 15 دولة.. «البريد» تنظم ورشة عمل «الأجور»

تنظم هيئة البريد ورشة عمل الأجور، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي يومي ١٥ و١٦ مارس الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدى العالمي لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد الدائم نحو دعم تنفيذ استراتيجية اتحاد البريد العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية، إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد".

وأشار إلى أن ورشة عمل الأجور تحمل أهمية خاصة، حيث إنها ستسهم في بناء قدرات المؤسسات البريدية وتطبيق منظومة أجور عادلة تتناسب مع الخدمة المقدمة، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الأجور منهم: بولوس شورل، خبير تطوير وتكامل الأجور بالمكتب الدولي، وفيتيس ستاسكيفيسيوس، خبير تطوير وتكامل الأجور بالمكتب الدولي.

ولفت إلى أن ورشة العمل ستتناول عددًا من الموضوعات الهامة التي تخص نظام الأجور بالاتحاد البريدي العالمي ومنها النظام الاختياري و الالزامي للنفقات الختامية والمحاسبة، والبرنامج المخصص للتجارة الإلكترونية "أنظمة المواصفات والأسعار وأنظمة المحاسبة للطرود".



وأوضح أن البريد يسعى من خلال هذه الورشة إلى تكوين الرؤى حول وضع خطة الأجور المتكاملة بهدف تبسيط أنظمة الأجور ومعالجة الآثار المشوهة للسوق وخلق نظام أجور موحد، بالإضافة إلى مراجعة أجور الخدمات الأساسية، لا سيما المنهجيات التي تكمن وراء تحديد الأجور ولتحقيق أجور أكثر إنصافًا وتنافسية وقائمة على التكلفة مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات.

وقد وجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري الشكر إلى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على استضافة البرامج وتقديم كافة أوجه الدعم وتنفيذ ورشة العمل والبرنامج التدريبي بالجودة المطلوبة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر وعراقتها.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الأجور يشارك فيها ٥٥ متدربا من ١٥ دولة عربية وهي (مصر- المملكة العربية السعودية - الإمارات – قطر - فلسطين – موريتانيا- السودان – الأردن – العراق - سلطنة عمان- اليمن – الصومال - جيبوتي – تونس –المغرب).