الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برنامج «فرصة» يصل الشرقية في ثالث محطات مبادرة «قرية بلا فقر»

فرصة
فرصة

سلم برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بمحافظة الشرقية، عدد من المشروعات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بقرية سعود التابعة لمركز الحسينية، في ثالث محطاته ضمن فعاليات مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهد احتفالية التسليم نائب محافظة الشرقية الدكتور أحمد عبد العاطي، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفريق عمل برنامج "فرصة" وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الشعبية وممثلي الجمعيات الأهلية.

ومن جهته، أكد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "قرية بلا فقر" تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وتوفير فرص عمل لحياة كريمة لهم.

وأضاف الشبراوي أن المشروعات جاءت في إطار تلبية احتياجات البيئة المحلية وتنوعت ما بين  المشروعات التجارية وتربية الماشية "بقالة وتربية الماشية والأغنام"، مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة في إطار دعم الاقتصاد الأخضر بهدف رفع المستوى الاقتصادي للمستفيدين بالقرى المستهدفة.

برنامج فرصة  يعد آلية من آليات وزارة التضامن الاجتماعي  للتمكين الاقتصادى، ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا، ويهدف أيضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.

التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور عاطف الشبراوي التمكين الاقتصادي

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وائل لطفي

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