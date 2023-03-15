الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص نصب على راغبي السفر للخارج بالغربية

ضبط شخص
ضبط شخص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات ضبط شخص متهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالغربية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص؛ لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم، وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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