التدين والفن

نتحدث كثيرا عن التدين الذى وجد مع الإنسان من بداية الخلق وهو البحث عن الإله القوى القادر الذى يحمى الإنسان من مصائب الطبيعة . ذلك الإله الذى يضمن للإنسان حياة أخرى بعد الموت المحتم الذى أدركه الإنسان ومنذ البداية . ولذا هناك اقوال علمية تقول إن التدين هذا ومع تطور العقل البشرى قد أصبح جزء من تكوين هذا العقل . وهنا ولذا كانت الأديان المتعددة التى اخترعها الإنسان والالهة المتباينة التى عبدها . حتى جاءت الأديان السماوية التى نؤمن بها والتى كانت ارضيتها ذلك التدين الفطرى ( إذا جاز التعبير ) . أى أن التدين يتكون من الايمان المبدئى بالعقيدة الدينية ( النص المقدس) . والايمان هنا وهو العلاقة بين الإنسان وبين الإله ولا دخل لأحد بينهما . وبين التدين الذى يتأثر بالموروث والعادات والتقاليد والتربية الدينية حسب فكرها الذى يتأثر بالزمان والمكان وحسب تفسير وتأويل النص الدينى . ولذا نجد ونرى أن هذا التدين أو هذا الفكر الدينى يختلف من شخص إلى شخص آخر رغم وحدانية النص ووحدانية المسمى الدينى.

هنا وما علاقة هذا بالفن ؟ مانريد توضيحه كمثل معاش . نرى أن هناك بعض أنواع واشكال هذا التدين يتصورون أن الدين والإيمان والإعلان عن هذا هو صبغ الحياة مجمل الحياة بمسمى دينى حتى لو لم يتفق هذا مع الزمان والمكان . ولكن هو التدين الشكلى الذى يريد التمايز والإعلان عن شكل دينى حتى ولو لم يتوافق هذا الاعلان مع السلوكيات التى يجب أن تتوافق مع المقاصد العليا للدين . فنجد من يقول إن الفن لابد أن يكون موجها وداعيا للأخلاق الحميدة والسلوك القويم وألا لايبقى فنا ولايجب أن نطلق عليه مسمى فن . مع العلم أن هذا غير قضية ( الفن للفن ام الفن للمجتمع) . لأن الفن كما قال أرسطو هو ( مرآة المجتمع) . أى أن الفنان هو انسان يعيش مجتمعه ويتأثر بمؤثراته ومن خلال الموهبة الفنية والقدرة الإبداعية يعبر عن هذا المخزون الذى أخذ خصوصية التعبير من فنان إلى فنان اخر . وهذا يعنى فى المجمل أن الفن هو ابداع حتى ولو كانت رسائل هذا الابداع تحتوى على الايجابى والسلبى . كما أن هذه التى نطلق عليها رسائل فالفنان عند حالة الابداع لايقصد توجيه رسائل بعينها ترضى الجميع بكل مكوناتهم الفكرية والقيمية والاخلاقية ولكن هذه الرسائل تختلف من مشاهد واخر حسب رؤيته الفكرية والقيمية أى حسب ( فكره الدينى ) . هنا لانصادر على رأى أحد فى كيفية تلقى العمل الفنى . كما أنه ليس من حق أحد فرص وصاية دينية أو سياسية على العمل الفنى حتى لايتحول الفن إلى متاجرة وسبوبة تفقده قيمته الفنية والإبداعية . وهذا يعنى أن تقييم الفن لابد أن يكون بمقاييس فنية اساسا . هنا فكيف يكون الفن فى خدمة المجتمع ؟ إذا كان الفن صورة غير مباشرة لما يحدث فى المجتمع ففى هذا الوقت من الطبيعى أن يتأثر الفنان بما يحدث فى هذا المجتمع خاصة عندما يسيطر الفساد مجتمعيا . ولكن هذا لا يعنى أن يتحول الفن إلى داعية للفساد. ولكن لابد عند طرح السلبى والفاسد أن تتم المعالجة لطرح البديل الايجابى والصحيح . وفى كل الأحوال لايوجد ميزان بذاته يصلح للحكم على الفن . فما يعجبنى يمكن إلا يعجبك وهذا حقى كما أنه هو حقك أيضا . ولذا وعلى الأرضية العملية المعاشة فالمجتمع وحدة واحدة تؤثر مناحيه كل منها على الأخرى. أى أن الإصلاح لابد أن يتوازى فى جميع المجالات . كما أن القاعدة العملية تقول إن العمل الفنى الذى لايعجب البعض وفريقهم عليهم أن يقوموا بعمل اخر يعبر عن رؤيتهم الخاصة . وعلى المشاهد ومن حقه أن يقبل أو يرفض . إن يتقبل نوعية عمل ويرفض اخر . ولكن بميزان الفن أى الابداع لابميزان ما اريده انا بفكرى الخاص وثقافتى الخاصة . انت حر فى فكرك الديني وثقافتك الخاصة واختياراتك الذاتية ولكن فى نفس الوقت انت لست وصيا على البشر . حمى الله مصر وشعبها العظيم .