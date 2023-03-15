الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى: «كتف فى كتف» نموذج للمشاركة الفعّالة للعمل الأهلى فى خدمة المجتمع

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المبادرة التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، «كتف في كتف»، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي كأحد أكبر وأهم المبادرات الإنسانية التي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل والبسطاء، حيث تشمل توزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية  للأسر الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء مصر، بما يكفل تأمين الغذاء لهم، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي نعاني منه جميعًا بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على الدول، والتي أسفرت عن زيادة تكلفة المواد الغذائية.

ولفت الجندي، في بيانٍ له، إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة بعيدة عن العشوائية، يقوم عليها عمل التحالف يؤدي لمنع الازدواجية، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من ذلك العمل الخيري، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات البنّاءة تبلور الدور المهم لمؤسسات العمل الأهلي، وتعزز من مسئوليتها الاجتماعية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا يُحتذى به للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يخدم صالح المواطن البسيط.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه المبادرة هي الحدث الخيري الأكبر، حيث تمثل مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعّالة للجميع، بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري بالتوازي مع المؤسسات الحكومية، مناشدًا الشعب المصري، بمختلف فئاته، إلى الوقوف على قلب رجل واحد، وإرساء مبادئ العمل التكافلي للجميع، لاستحضار روح التكاتف والتلاحم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لمساندة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المقومات الأساسية لحياة كريمة للبسطاء ومحدودي الدخل.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد التحالف الوطني كتف فى كتف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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