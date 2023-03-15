الرئيس السيسى عن محطات رفع المياه: «عمل هندسى رائع»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشروعات الزراعة بالدلتا الجديدة ووسط سيناء احتاجت إلى إنشاء عدد كبير من محطات تحلية المياه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أن الحكومة وفرت على المستثمرين جهد إنشاء محطات الرفع، والآن نرحب بالمستثمرين لبدء مشروعاتهم.

وطلب الرئيس السيسي من وسائل الإعلام تسليط الضوء على محطات الرفع التي تضم 30 محطة أنشئت لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مشيدًا بها قائلًا: "عمل هندسي رائع متكامل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة، والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية.

المصانع الستة، تتضمن مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة (400) ألف طن/عام، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة (300) ألف طن/سنويًا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة (300) ألف طن/عام، ومصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة (165) ألف طن/سنويًا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة (200) ألف طن/عام، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة (300) ألف طن/عام.