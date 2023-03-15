الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى محور حسب الله الكفراوى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور حسب الله الكفراوى بنطاق محافظة القاهرة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى محور حسب الله الكفراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 إشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 

إصابة 8 أشخاص اختلال عجلة القيادة الخدمات المرورية انقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن المواطنين: هنعلن أسعار ضمان لـ4 سلع استراتيجية

«الداخلية» تشدد على حجاج القرعة الالتزام وسداد الرسوم

«سرنجة» تنهى حياة شاب فى منشأة ناصر

حريق فى مدرسة «محرم الإسلامية للغات» بالهرم

الرئيس السيسى: مصر خلال 40 سنة ماضية لم تنفذ برنامجًا لاستصلاح 3.5 مليون فدان

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على إلغاء قانون «فك الارتباط»

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة