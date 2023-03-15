الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. بنى سويف تحتفل بعيدها القومى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تحتفل محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بعيدها القومي.

ويضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في موقعه الجديد بحديقة الشلال بمدخل مدينة بني سويف العاصمة من ناحية الشمال، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها لاستضافة كل الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها المحافظة، حيث تم إنشاء نصب تذكاري لشهداء الوطن، وتصميمه بطراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار.

وعقب الانتهاء من المراسم، سيتم تنظيم احتفالية كبرى بالاستاد الرياضي تحت إدارة شركة سيتي كلوب، تشمل حزمة من الفعاليات منها: استعراض حرس الشرف، وفيلم تسجيلي وثائقي، أعدته إدارة الإعلام بالمحافظة، يتم خلاله عرض لأبرز إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك بجانب استعراض طابور عرض يشارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة والتمريض، وعرض مجسمات أمام المنصة، ترمز إلى  أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز  من مراكز المحافظة الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية، تقدمها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة.

وتشمل أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه، بجانب عرض عسكري لطلاب المدارس الثانوية العسكرية، فضلًا عن تكريم بعض التنفيذيين المتميزين.

كما تتضمن فعاليات الاحتفال بالمناسبة افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية في قطاعات ومرافق حيوية، والتي سيتم دخولها الخدمة، حيث تم الانتهاء من حوالي 70 مشروعًا في نحو 12 قطاعًا خدميًا، والتي تخدم أهالينا في المراكز والقرى والمدن، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعلنت المحافظة عن بدء تنفيذ مبادرة "في حب بني سويف"، بمناسبة العيد القومي للمحافظة من 15 إلى 17 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وبمشاركة 25 شعبة، حيث ستوفر المبادرة تخفيضات في أسعار السلع تتراوح ما بين 10٪ و30%، وذلك من خلال إظهار بطاقة الرقم القومي.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف النصب التذكارى للشهداء حديقة الشلال عيد القومي مشروعات القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

رئيس «العجمي» السابق: راهنت على الشباب للفوز بجائزة التميز الحكومي

أسوان تفوز بـ4 جوائز في جائزة مصر للتميز الحكومي.. والمحافظ: تعكس النجاح

اليوم.. «جنايات شمال القاهرة» تصدر حكمها ضد 6 أشخاص متهمين باستعراض القوة

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة

وكيل «صحة الغربية» يهنئ العاملين بعد الفوز بمركزين طبيين في جائزة التميز الحكومي

الفيلسوفان.. لماذا هاجم زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا الشيخ الشعراوي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟