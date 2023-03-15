اليوم.. بنى سويف تحتفل بعيدها القومى

تحتفل محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، بعيدها القومي.

ويضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في موقعه الجديد بحديقة الشلال بمدخل مدينة بني سويف العاصمة من ناحية الشمال، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها لاستضافة كل الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها المحافظة، حيث تم إنشاء نصب تذكاري لشهداء الوطن، وتصميمه بطراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار.

وعقب الانتهاء من المراسم، سيتم تنظيم احتفالية كبرى بالاستاد الرياضي تحت إدارة شركة سيتي كلوب، تشمل حزمة من الفعاليات منها: استعراض حرس الشرف، وفيلم تسجيلي وثائقي، أعدته إدارة الإعلام بالمحافظة، يتم خلاله عرض لأبرز إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك بجانب استعراض طابور عرض يشارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة والتمريض، وعرض مجسمات أمام المنصة، ترمز إلى أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز من مراكز المحافظة الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية، تقدمها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة.

وتشمل أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه، بجانب عرض عسكري لطلاب المدارس الثانوية العسكرية، فضلًا عن تكريم بعض التنفيذيين المتميزين.

كما تتضمن فعاليات الاحتفال بالمناسبة افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية في قطاعات ومرافق حيوية، والتي سيتم دخولها الخدمة، حيث تم الانتهاء من حوالي 70 مشروعًا في نحو 12 قطاعًا خدميًا، والتي تخدم أهالينا في المراكز والقرى والمدن، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعلنت المحافظة عن بدء تنفيذ مبادرة "في حب بني سويف"، بمناسبة العيد القومي للمحافظة من 15 إلى 17 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وبمشاركة 25 شعبة، حيث ستوفر المبادرة تخفيضات في أسعار السلع تتراوح ما بين 10٪ و30%، وذلك من خلال إظهار بطاقة الرقم القومي.