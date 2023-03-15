انهيار الاقتصاد الأمريكى.. والسبب معدلات التضخم وضعف أداء قادة الشركات

علق المستثمر والملياردير الشهير كارل إيكان، على أزمة إفلاس البنوك الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينهار بسبب معدلات التضخم المرتفعة وضعف أداء قادة الشركات، وأم والولايات المتحدة واحدة من أسوأ بلدان العالم فيما يتعلق بحوكمة الشركات.

وقال "إيكان" في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من أزمة بسبب ضعف أداء قادة الشركات ومعدلات التضخم المرتفعة.

وأشار المستثمر الشهير، إلى أن هناك مشكلة رئيسية أخرى في الاقتصاد الأمريكي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع الفائدة.

وأضاف:"أعتقد أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يجب عليه رفع الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، التضخم هو أسوأ شيء يمكن أن يتعرض له أي اقتصاد، لا أعتقد أن لدينا أي خيار".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 8 مرات متتالية لتصل إلى نطاق 4.5% و4.75% من مستوى قرب الصفر في مارس 2022، وسط توقعات بزيادة إضافية في الأسبوع المقبل.

وحقق "إيكان" أرباحًا كبيرة على مدى سنوات من خلال فرض تغييرات على سياسة الشركات، ناسبًا نجاحه إلى قدرته على الاستفادة من الحوكمة المشكوك فيها على مستوى الشركات.

أعلنت الجهات التنظيمية الأمريكية غلق بنك "سيغنتشر" الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، والذي تعرض للضغوط خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أنذر إفلاس بنك "سيليكون فالي" بإثارة أزمة ممنهجة على نطاق أوسع.

يسعى المسئولون الأمريكيون إلى تجنب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودراسة إمكان حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف "سيليكون فالي".