بعد تحطم مسيرة أمريكية فى البحر الأسود.. بريطانيا: على موسكو احترام المجال الدولى

دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسببت في تحطم إحدى طائراتها المسيرة في البحر الأسود..



وقال والاس لـوكالة "رويترز" خلال معرض (DESI) الياباني الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو "الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك... قال الأمريكيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنياً".

قائد سلاح الجو الأمريكي: روسيا تطور أنظمة للتنافس في مجال الفضاء

وفي سياق مفصل، قال الجنرال برادلي تشانس سالتزمان، قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأمريكي، الثلاثاء، إن روسيا تعمل على تطوير أنظمة مثل الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية من أجل التنافس على الفضاء كبيئة عسكرية.



كما قال سالتزمان، في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "تقوم روسيا باختبار ونشر أنظمة مدارية مضادة للأقمار الصناعية، وقدرات إلكترونية واسعة النطاق، وصواريخ أرضية مضادة للأقمار الصناعية، وأجهزة تشويش، وأشعة ليزر"، مضيفا "إنهم يطورون على الارجح صاروخا جويا مضاد للاقمار الصناعية".



وقال سالتزمان إن الأقمار الصناعية الروسية متطورة للغاية وتوفر قدرات استخباراتية جغرافية مكانية وإشارات، ومع ذلك، قال سالتزمان إن أعداد الأقمار الصناعية الروسية محدودة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.



وأضاف سالتزمان أن الأقمار الصناعية الروسية توفر الأساس للاستهداف بالفضاء والهجمات التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد.



ولفت سالتزمان إن الصين تطور أيضًا مجموعة من الأنظمة للتشغيل ومواجهة العمليات في مجال الفضاء.



وقال سالتزمان إن كل من الصين وروسيا تتوقعان أن يكون الفضاء مفتاحًا للحرب المستقبلية من خلال تمكين الضربات الدقيقة بعيدة المدى، مشيرا إلى أن قوة الفضاء الأمريكية ستحمي الأفراد الأمريكيين من تهديدات العمل الروسي والصيني.

