دوري القسم الثاني.. الجونة يستضيف لافيينا في قمة مجموعة الصعيد

تقام اليوم الأربعاء، 7 مباريات في الأسبوع الثاني والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني أهمها مباراة القمة بين الجونة ولافيينا حيث يحتل الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن لافيينا المتصدر بقيادة المجري جورج جاليدي وفي حالة فوز الجونة سيتساوى الفريقان في رصيد 47 نقطة وإذا فاز لافيينا سيرتفع رصيده إلى 50 نقطة ويؤكد انفراده بالصدارة.

ويستضيف بترول أسيوط الثاني برصيد 44 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم فريق كيما أسوان الثامن برصيد 31 نقطة بقيادة علي عاشور ويسعى بترول أسيوط للفوز والوصول للنقطة 47 على أمل التساوي مع الجونة ولافيينا في حلة فوز الجونة على لافيينا وبالتالي يشتعل الصراع على القمة في حين يسعى كيما الفوز للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويحل المنيا السابع برصيد 31 نقطة بقيادة نبيل محمود ضيفا على فريق النصر للتعدين الرابع برصيد 39 نقطة بقيادة حسسن عبد المنعم ويسعى التعدين لاستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية بالتعادل مع أسمنت أسيوط والوصول للنقطة 42 والمنافسة على القمة في حالة فوز الجونة على لافيينا في حين يسعى المنيا لمواصلة انتصاراته للمنافسة على المركز الخامس.

ويستضيف شبان قنا الحادي عشر برصيد 21 نقطة بقيادة حمادة الخطيب فريق المقاصة الخامس برصيد 37 نقطة بقيادة طارق حجاج ويسعى المقاصة للفوز للاحتفاظ بالمركز الخامس في ظل المنافسة الشرسة من أندية الألومنيوم والمنيا وكيما.

ويحل الألومنيوم السادس برصيد 31 نقطة بقيادة أبو طالب العيسوي ضيفا على فريق طامية الرابع عشر برصيد 17 نقطة ويسعى الألومنيوم للفوز للمنافسة على المركز الخامس في حين يسعى طامية للابتعاد عن صراع المركز الأخير الذي يهبط صاحبه لدوري القسم الثالث .

وفي باقي المباريات يستضيف ملوي الثالث عشر برصيد 18 نقطة بقيادة محمود فرغل فريق ديروط العاشر برصيد 22 نقطة في أولى مباراة لعلاء إبراهيم المدير الفني الجديد لديروط، ويحل المدينة المنورة الأخير برصيد 12 نقطة بقيادة شديد قناوي ضيفا على الفيوم الثاني عشر برصيد 21 نقطة بقيادة أحمد فاروق.

وتختتم مباريات الأسبوع الثاني والعشرين غدا بمباراة تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 17 نقطة وأسمنت أسيوط التاسع برصيد 24 نقطة.