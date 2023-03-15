الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حكيم يستعيد ذكريات موقف جمعه بالفنان محمد العزبى

حكيم
حكيم

قال المطرب الشعبي حكيم، إن الحفلات الفنية تفرق معه عن الأفراح، وذلك لأن الأخيرة يحب أن يسعد العروسان فيها لأنها ليلة واحدة في العمر وذكرى مدى الحياة، أما الحفلات فتتكرر. 

أقدم حفلات الجيل الثاني

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه الآن يقدم حفلات للجيل الثاني، كان قد سبق وأحيا حفلات زفاف والديهما، مؤكدًا أن هذا شيء يسعده جدًا.

واستعاد ذكريات موقف جمعه بالفنان الراحل محمد العزبي، والذي أحيا معه حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى، وكان الفنان محمد العزبي يستعد لإحياء الحفل فقال له أحد الأشخاص: "انت اللي مجوز أبوها وأمها فقلت هايجي عليا الزمن وأقول كدا ودارت الأيام وعملت حفلات الجيل الثاني كتير". 

حكيم محمد العزبي ذكريات موقف حفلات الجيل الثاني الأفراح الحفلات الفنية

مواد متعلقة

كواليس أشهر أغانيه.. تصريحات قادت «حكيم» لتصدّر التريند

«حكيم»: «قولت لأهلي عايز أكون مطرب فدخلوني أزهر.. وأبويا ربطني بسلك التليفون»

«صوتك فيه ريحة مصر».. حكيم يكشف عن أكثر جملة أسعدته بمشواره الفنى

حكيم يكشف تفاصيل أغنية «السلام عليكم»

حكيم يكشف سبب رفضه الغناء أمام والده حتى بعد الشهرة

حكيم يكشف سبب خوفه من أغنية «حلاوة روح» والدور الذى رفضه بالفيلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

الباز: تصريحات يحيى قلاش سقطة لأستاذ كبير وأتوقع منه الاعتذار لزملائه

«تقلبات جوية شديدة».. خريطة سقوط الأمطار المتوقعة خلال 5 أيام

أسعار اللحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين فى معرض «أهلا رمضان»

ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد سباعية مانشستر سيتى فى مرمى لايبزيج

خالد ميرى: المفاوضات مع الحكومة لزيادة معاشات الصحفيين كانت صعبة

السفارة السعودية بالعراق: إتاحة إصدار تأشيرات العبور للشاحنات عبر منفذ عرعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟