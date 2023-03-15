حكيم يستعيد ذكريات موقف جمعه بالفنان محمد العزبى

قال المطرب الشعبي حكيم، إن الحفلات الفنية تفرق معه عن الأفراح، وذلك لأن الأخيرة يحب أن يسعد العروسان فيها لأنها ليلة واحدة في العمر وذكرى مدى الحياة، أما الحفلات فتتكرر.

أقدم حفلات الجيل الثاني

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه الآن يقدم حفلات للجيل الثاني، كان قد سبق وأحيا حفلات زفاف والديهما، مؤكدًا أن هذا شيء يسعده جدًا.

واستعاد ذكريات موقف جمعه بالفنان الراحل محمد العزبي، والذي أحيا معه حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى، وكان الفنان محمد العزبي يستعد لإحياء الحفل فقال له أحد الأشخاص: "انت اللي مجوز أبوها وأمها فقلت هايجي عليا الزمن وأقول كدا ودارت الأيام وعملت حفلات الجيل الثاني كتير".