الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حكيم: فكرت بالسفر لدول الخليج قبل طرح أول البوم خوفًا من الفشل

المطرب الشعبي حكيم
المطرب الشعبي حكيم

كشف المطرب الشعبي حكيم، تفاصيل خوفه وقلقه من أول ألبوم غنائي له، والذي كان يحمل اسم "نظرة"، وقراره بالسفر للخارج هربًا من الفشل وكان ذلك قبل طرح الألبوم.

رفض مساعدته في السفر

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفنان إسماعيل فرغلي، ساعده في الذهاب لأحد سماسرة العمل بالخارج وكان يدعى “جيجي”، مؤكدًا أنه استمع لجزء من أغانيه، ووقتها رفض أن يساعده في السفر لإحدى دول الخليج.

وتابع، أن متعهد السفريات قال له، إنه لن يسافر وسينجح في مصر، وبعد سنوات كان هذا المتعهد نفسه هو من قدمه ليغني في حفل بدبي، مع شقيقة النجم العالمي مايكل جاكسون، "لاتويا جاكسون"، في حفل لسباق الزوارق، كان هو المشرف عليه.

سبب شقاوته على المسرح

وأكد أن هذا المتعهد نفسه هو من طلب منه أن يكون شقيًا على المسرح، لأن نوعية أغانيه تتطلب ذلك وهو ما نفذه طول تاريخه.

وأشار إلى أن الإيقاعات القوية هي نصيحة الفنان حميد الشاعري له، كما نصحة بتنويع فرقته الموسيقية بأن يكون جزء منها أكاديمي، وجزء من الشارع، وآخر موالدي، مما جعل لها تركيبة مميزة.

حكيم الفشل دول الخليج سماسرة العمل بالخارج اسماعيل فرغلي حميد الشاعري

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وائل لطفي

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