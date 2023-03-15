أسوان تفوز بـ4 جوائز في جائزة مصر للتميز الحكومي.. والمحافظ: تعكس النجاح

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في فعاليات حفل إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة والذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بالزمالك، في حضور كوكبة من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية والمسؤولين والشخصيات العامة وممثلي دولة الإمارات.

وخلال فعاليات الاحتفال، سلّم رئيس الوزراء، الجوائز وكرّم الفائزين فى مختلف الفئات المنافسة.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أن فوز المحافظة بـ4 جوائزيعكس نجاحها في ملف التطوير والتحديث، وغيرها من ملفات العمل العام، حيث فازت مدينة أبو سمبل السياحية بالمركز الأول ضمن فئات الجوائز المؤسسية للوحدات المحلية فئة المدن، والتى وصل فيها للمنافسة النهائية 5 مدن على مستوى الجمهورية، كما فازت قرية بنبنان بالمركز الثانى بعد المنافسة مع 5 قرى، وفازت أيضاً قرية غرب أسوان بالمركز الثالث فى نفس الفئة، هذا بجانب فوز المحافظة فى فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتى تنافس فيها 71 طلب ترشح من الوزارات والجامعات والمحافظات.

ولفت إلى أن وصول المحافظة في 4 فئات للجوائز المؤسسية للوحدات المحلية إلى المراكز المؤهلة للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى سواء الخاصة بالمراكز والتي تنافس فيها مركز أسوان مع 10 مراكز بمختلف محافظات الجمهورية، أو بالمدن والتى تنافس فيها مدينتا السباعية وأبو سمبل السياحية مع 5 مدن، أو على مستوى القرى والتى تنافس فيها قريتى بنبنان وغرب أسوان ضمن 5 قرى، بجانب منافسة المحافظة فى مجال وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

ووجه محافظ أسوان الشكر لرئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، وتحفيزهم للإستفادة من أفكارهم الإبداعية ، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأكد أن ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة فى كل المجالات جاء نتيجة جهد وعرق وإرادة من حديد ليرسموا الطريق نحو الجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير مقاييس التحدى والإنجاز بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار أشرف عطية إلى أن ذلك تجسد فى جائزة مصر للتمييز الحكومى والتى ترتقى بروح التنافس الفردى والمؤسسى فى مستويات الأداء بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ترسيخ رؤية إستراتيجية مصر التى ترتكز على عدة محاور من أهمها نشر ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية وبناء الوعى العام للمواطن وتحقيق الإنفتاح والإنتشار بين الفئات المختلفة بما يساهم فى زيادة الإنتاجية والإبتكار والإبداع فى تقديم الخدمات المتعددة لأبناء الشعب المصري فى كل مكان على أرضها الطيبة.

كما قدم اللواء أشرف عطية شكره لفريق العمل الذى شارك فى إعداد ملفات النجاح والتميز بجد وإخلاص وتفانى مما ساهم فى حصد المحافظة لهذه الجوائز المتنوعة وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب منسقى الجائزة بالمحافظة أسماء برجاس ودينا إبراهيم ومنى عبد العزيز ومنى أسامة، بالإضافة إلى محمد محمود ربيع قرية غرب أسوان ، ومحمد حسين تكرونى رئيس قرية بنبان ، كما تم تقديم شهادات تقدير لكل من سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومحمود عليان رئيس مدينة السباعية لوصولهم للمراكز التى وصلت للمنافسة النهائية .