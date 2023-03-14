الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إيرلينج هالاند أصغر وأسرع لاعب يسجل 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا

هالاند
هالاند

تقدم النرويجي إيرلينج هالاند، لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين دون مقابل على حساب لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

وصار هالاند أسرع لاعب يسجل 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك الإنجاز بعد 25 مباراة فقط في المسابقة القارية، متفوقًا على الهولندي رود فان نيستلروي، الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعد 34 مباراة.

كما أصبح هالاند أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف أيضًا بعمر 22 عامًا و236 يومًا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 30 هدفًا عند بلوغه 23 عامًا و131 يومًا.

وتقدم هالاند لـ مانشستر سيتي بهدف أول في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 24 بضربة رأسية من متابعة لتسديدة كيفن دي بروين التي ارتطمت بالعارضة.
وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد النرويجي إيرلينج هالاند كأساسي، فيما يتواجد الجزائري رياض محرز والإنجليزي فيل فودين على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جون ستونز - مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم كلا من: أورتيجا، كارسون، ريكو لويس، كايل والكر، إيمريك لابورت، سيرجيو جوميز، كالفن فيليبس، بيروني، فيل فودين، رياض محرز، جوليان ألفاريز وكول بالمر.

تشكيل لايبزيج أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل لايبزيج كما أعلنه ماركو روز مدرب الفريق كالآتي:

في حراسة المرمى: بلاسويتش

خط الدفاع: هنريكز - أوربان - يوشكو جفارديول - ديفيد راوم

خط الوسط: لايمار - هايدارا - دومينيك تسوبوسلاي - كامبل - إميل فورسبرج

خط الهجوم: تيمو فيرنر

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ريد بول أرينا معقل فريق لايبزيج، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثلهما.

إيرلينج هالاند هالاند مانشستر سيتى لايبزيج دوري ابطال اوروبا

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وائل لطفي

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