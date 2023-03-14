إصابة 11 فى تصادم سيارتين بالقرب من محور سمالوط بالمنيا

أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارتين بالقرب من محور سمالوط ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وكسور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجى لتلقى العلاج

وتبين من التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائقين وتسبب فى وقوع الحادث.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.