يكثر بحث المواطنين عن أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت مع الارتفاعات المتتالية للأسعار وصعوبة عملية البناء في الوقت الحالي.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-3-2023



نعرض لكم في هذا التقرير مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-3-2023 وكذلك سعر الطوب الأحمر والرمل.



أسعار الحديد اليوم في مصر

حديد عز 29,285 جنيه

حديد بشاى 28,500 جنيه

حديد العتال 27,500 جنيه

حديد عطية 27,500 جنيه

حديد سرحان 27,500 جنيه

حديد المراكبى 27,000 جنيه

حديد المصريين 29,200 جنيه

حديد الكومى 27,000 جنيه

حديد المعادي 27,000 جنيه

حديد بيانكو 27,000 جنيه

حديد العشري 27,000 جنيه

حديد مصر ستيل 27,000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم في مصر

اسمنت المسلح 1,935 جنيها.

اسمنت النصر 1,910 جنيهات.

اسمنت وادي النيل 1,850 جنيها.

اسمنت المخصوص 1,905 جنيهات.

اسمنت العسكري 1,840 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها.

اسمنت حلوان 1,890 جنيها.

اسمنت السهم 1,850 جنيها.

اسمنت السويدي 1,990 جنيها.

أسمنت المسلة 1,895 جنيها.

اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيها.

أسمنت الممتاز 1,940 جنيها.

أسمنت السويس 1,940 جنيها.

أسمنت تايتان 1,890 جنيها.

أسمنت سيناء 1,870 جنيها.

أسمنت أسيوط 1,800 جنيها.

أسمنت المهندس 1,900 جنيه.

أسمنت النهضة 1,820 جنيها.

أسمنت أسوان 1,780 جنيها.

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها.

أسمنت قنا 1,830 جنيها.

أسمنت المصريين 1,770 جنيها.

أسمنت المصري 1,900 جنيه.

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه.

أسمنت التعمير 1,860 جنيها.

أسمنت المنيا 1,830 جنيها.

أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات.

أسمنت البرج 1,900 جنيه.

أسمنت الماكس 1,880 جنيها.

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه.

أسمنت الدلتا 1,870 جنيها.

أسمنت الصرح 1,980 جنيها.



سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر



طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه.



أسعار الرمل والزلط اليوم في مصر

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.