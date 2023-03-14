مدير مكتب رئيس جامعة طنطا يحصد المركز الثانى فى جائزة القيادات المتميزة

سلم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جمال حمزة مدير عام مكتب رئيس الجامعة جائزة القيادات المتميزة فئة المدير العام، حيث فاز بالمركز الثانى على مستوى جميع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

قدم الدكتور محمود ذكى خالص التهنئة لمدير مكتبه جمال حمزة لحصوله على الجائزة، مؤكداً على أن الجائزة تأتى تتويجا لجهوده وتميزه فى العمل، والتزامه بمعايير الجودة والتميز، مشيراً إلى حرص الجامعة الدائم على تأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لمواصلة التميز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد قام بتسليم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جائزة المواقع الالكترونية المتميزة فى تقدم الخدمات الحكومية حيث فازت جامعة طنطا بالمركز الثانى على مستوى جميع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.