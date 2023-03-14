الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن حادث قطار قليوب

قطار قليوب
قطار قليوب

كشفت مصادر، الثلاثاء، أن جهات التحقيق بقليوب أمرت بإخلاء سبيل مساعد السائق وناظر المحطة ومراقب البرج، في حادث قطار قليوب لعدم إدانتهم.

كما كشفت المصادر عن استمرار حبس السائق وتحمله مسئولية خروج قطار قليوب/ منوف عن مساره، مما تسبب في إصابة 23 مواطنا ووفاة 4 آخرين. 

وأوضحت المصادر أن الذين تم إخلاء سبيلهم أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل المخدرات خلوهم من التعاطي، كما أنهم واصلوا عملهم دون أي تقصير.

وشهدت محطة قليوب البلد بالقليوبية، حادث خروج قطار عن مساره كان متجهًا من رمسيس إلى محطة منوف، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وفتح النائب العام التحقيق في الحادث بعد ما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بخروج قطار متجه من محطة رمسيس لمنوف عن مساره بمحطة قليوب البلد.

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