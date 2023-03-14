الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يتواصل مع رئيس منظمة اللاعبين المحترفين

وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس منظمة اللاعبين المحترفين

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري حيث تم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بأبطال رياضة الإسكواش على مستوى الناشئين والكبار، وآليات تقديم أنواع الدعم لهم بما يضمن اسمترارية ريادة مصر لرياضة الإسكواش على الصعيد العالمي.

خلال الاجتماع، تواصل د.أشرف صبحي هاتفيًا مع رئيس منظمة المحترفين الدولية للاسكواش PSA Lenane من اجل البطل المصري مصطفي عسل بعد نجاحه في تصدر التصنيف العالمي للعبة خلال الشهرين السابقين وأهمية تنظيم بطولات المحترفين للاسكواش التي تشرف عليها منظمة PSA بمصر.

يأتي هذا الاجتماع مع الكابتن كريم درويش لدعم الأبطال المصريين بشكل مستمر وتذليل التحديات التي قد تواجههم علي الصعيد المحلي والدولي.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي

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