حبس ديلر سيدي سالم لحيازته 1.5 كيلو حشيش

أصدرت جهات التحقيق المختصة بكفر الشيخ، قرارًا، الثلاثاء، بحبس تاجر مخدرات في مركز سيدي سالم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي، واعترف بحيازته 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلوجرام، بقصد الاتجار وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.