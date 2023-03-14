الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ديلر سيدي سالم لحيازته 1.5 كيلو حشيش

حشيش
حشيش

أصدرت جهات التحقيق المختصة بكفر الشيخ، قرارًا، الثلاثاء، بحبس تاجر مخدرات في مركز سيدي سالم  4 أيام على ذمة التحقيق.

كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة لتحقيق الربح المادي، واعترف بحيازته 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلوجرام، بقصد الاتجار وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

الاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق المواد المخدرة جهات التحقيق المختصة اليوم الثلاثاء في المواد المخدرة مزاولة نشاط إجرامي كيلو حشيش مخدر الحشيش مركز سيدي سالم

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