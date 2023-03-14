توزيع 150 شنطة و8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالمنيا

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المعظم ومعه انطلقت عدد من المبادرات التي تبنتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني، يأتي في مقدمتها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي أطلق مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وشهدت محافظة المنيا على وجه التحديد إطلاق بعض المبادرات والقوافل مثل مبادرة "مدرسة داعمة للخير" و"مطبخ الخير" بجانب قافلة قطر الخير حيث تقوم هذه المبادرات بتوزيع كراتين وشنط مواد غذائية علي أهالي القرى والمحافظة من الفقراء والأكثر احتياجا.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا قد أعلنت عن تدشين مبادرة "مدرسة داعمة للخير" بالتنسيق والتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة وذلك بمدرسة دير مواس الرسمية للغات، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لتجهيز عدد من المساعدات التي تتضمن شنط مواد غذائية يتم توزيعها على الطلاب بمشاركة أولياء الأمور.

وأوضح عامر طه رئيس المركز إن فعاليات المبادرة تضمنت ثلاث محاور رئيسية هم (مدرسة داعمة للخير، مدرسة داعمة للعلم – مدرسة داعمة للأنشطة، حيث تم تجهيز 150 شنطة محملة بالمواد الغذائية يتم توزيعها على الطلاب، مشيراً إلى أن المبادرة تعد نموذج مشرف للمشاركة المجتمعية وأشاد رئيس المركز، بالجهود المبذولة لدعم المشاركة المجتمعية والمساهمة في تقديم المساعدات لكافة الفئات، بهدف دعم العمل الأهلي والمجتمعي، ودعم الأفكار الإيجابية للطلاب لتحقيق المساهمة والمشاركة الاجتماعية لتحقيق الأهداف المطلوبة.

كما أطلق أهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس أكثر من مبادرة لدعم الأهالي والمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير احتياجاتهم الغذائية كانت المبادرة الأولى هي مبادرة "مطبخ الخير" حيث أعلن مجموعة من أهالي القرية استقبال تبرعات من القادرين سواء عينية على شكل مواد غذائية ولحوم ودواجن ويتم طهيها وتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا والفقراء.. كما تم إطلاق مبادرة أخرى لتخفيض أسعار اللحوم حيث يشارك في هذه المبادرة عدد من الجزارين بالقرية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وبالتعاون مع 300 جمعية أهلية صغيرة تم إطلاق 3 فئات بأحجام مختلفة من الكراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

وتضم محتويات كرتونة رمضان هذا العام ثلاث فئات من الكراتين الأولى تزن 12 كيلو جرام ب 360 جنيها وتحتوي على ( 2 كيلو أرز – 3 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام ب 495 جنيها وتحتوى على (5 كيلو أرز – 5 كيلو مكرونه – 5 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450 جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان، والكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها 250 جنيها .

وتهدف وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى ، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.

كما بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد ٨ آلاف كرتونة مواد لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة المنيا، ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت المحافظة قد استقبلت قافلة «قطر خير التحالف» والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وبمشاركة عدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن القافلة الشاملة للتحالف بمحافظة المنيا «ستر وعافية» لدعم الأسر الأكثر احتياجا حيث ضمت القافلة «13 تريلا» محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، ومنها «كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم» وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.