الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: مبادرة «كتف فى كتف» انعكاس حقيقى لجهود التحالف الوطنى

النائبة عفاف زهران
النائبة عفاف زهران

قالت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة "كتف في كتف" التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هي أحد أهم نتائح العمل الأهلي والتنموي، فالمبادرة تُعبر عن إدراك المجتمع الأهلي للتحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، كباقي دول العالم، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء وآثارها التضخمية.

وأضافت "زهران"، في تصريحات لها، أن مبادرة "كتف في كتف" هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل الأهلي في مصر التي تقوم بتوزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا مما يسهم في دعم قطاع عريض من المجتمع المصري وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأشارت عضو "طاقة النواب"، إلى أن المبادرة هي انعكاس حقيقي لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، فرغم دورها الملموس في المجتمع خلال السنوات الماضية، وتحقيق تعاون مثمر بين منظمات المجتمع الأهلي، إلا أن الظروف الحالية تعتبر اختبارًا لهذا التعاون وهو ما نجح فيه التحالف، بتنظيم والاستعداد لمبادرة "كتف في كتف".

وأوضح عضو مجلس النواب أن العمل الأهلي إحدى أذرع التنمية لأي دولة، حيث يسهم في الوصول للفئات الأكثر احتياجا على جميع المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وتغطي الفجوة التي قد لا تستطيع مؤسسات الدولة تنميتها.

واختتمت تصريحاتها، مشيدة بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة للعمل الأهلي في مصر ورعايته له حيث أرسى القاعدة والرؤية لتطويره وتنميته وحث كافة مؤسسات الدولة على التعاون، بما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على المواطن المصري خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الحرب الروسية الأوكرانية الطاقة والبيئة المجتمع الأهلي النائبة عفاف زهران بمجلس النواب

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