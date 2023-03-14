الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

مصر الخامسة عالميا فى صادرات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا (إنفوجراف)

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

كشفت هيئة يوروستات التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أن مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا والخامسة عالميا بين مصدري الغاز لأوروبا في 2022.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة زاد الاتحاد الأوروبي مشتريات الغاز من مصر بمقدار 10 مرات، وبلغت قيمة صادرات الغاز المصرية لأوروبا 4,8 مليار يورو خلال 2022.

وأشارت الهيئة إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق في 2022 حوالي 208 مليارات يورو لشراء الغاز المسال فيما سيطرت إمدادات الغاز المسال على الإنفاق بقيمة 109,4 مليار يورو.

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مصر تتصدر موردي الغاز لأوروبا
الاتحاد الأوروبي مصر الغاز الأداب اوروبا

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مصر الخامسة عالميا فى صادرات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا (إنفوجراف)

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