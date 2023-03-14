مصر الخامسة عالميا فى صادرات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا (إنفوجراف)

كشفت هيئة يوروستات التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أن مصر احتلت المرتبة الثانية عربيا والخامسة عالميا بين مصدري الغاز لأوروبا في 2022.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة زاد الاتحاد الأوروبي مشتريات الغاز من مصر بمقدار 10 مرات، وبلغت قيمة صادرات الغاز المصرية لأوروبا 4,8 مليار يورو خلال 2022.

وأشارت الهيئة إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق في 2022 حوالي 208 مليارات يورو لشراء الغاز المسال فيما سيطرت إمدادات الغاز المسال على الإنفاق بقيمة 109,4 مليار يورو.