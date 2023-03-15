الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تتابع سير تدريبات المعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم

رضا حجازى
رضا حجازى

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تتابع سير تدريبات المعلمين الناجحين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وقالت المصادر خلال تصريحاتها لموقع الدستور إن الوزارة تتلقى كل يوم تقارير يومية من المديريات التعليمية عن التدريبات وكيف يتم إجراؤها؟ وماهى نتائجها؟

فى سياق متصل، شهدت محافظة السويس لليوم الثاني على التوالي استمرار التدريب بصورة منتظمة وسط تنظيم من المختصين بعدة مراكز تدريبية بعدة قاعات تدريبية بمختلف مدارس المحافظة.

 

مسابقة الـ30 ألف معلم
مسابقة الـ30 ألف معلم

 

اهتمام الدولة الـ 30 ألف معلم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم استمرار 30 ألف معلم

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