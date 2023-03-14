محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 27 من طلاب كلية الطب البشرى

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل خريجي كلية الطب بجامعة سوهاج الدفعة (27)، التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.



وهنأ محافظ سوهاج خريجي الدفعة (27)، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، مؤكدا سمو مهنة الطب، وأهمية دور الطبيب في منظومة العمل وتخفيف آلام المرضى وعلاجهم، مشيرا إلى أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية بالمقام الأول، كما قدم الفقي التهنئة لأولياء أمور الطلاب الخريجين، مؤكدا أنهم أصحاب الفضل الأول في نجاح أبنائهم.



من جانبه؛ هنأ رئيس الجامعة أبنائه الطلاب خريجي الدفعة 27 طب سوهاج، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على تلبية الدعوة وحضور الاحتفال، ودعم أنشطة الجامعة المختلفة .



وقام "الفقي" ورئيس جامعة سوهاج بتكريم العشرة الأوائل على الدفعة ومنحهم شهادات التقدير، مقدما لهم التهنئة على تفوقهم.