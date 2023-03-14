وكيل «صحة الدقهلية» يتفقد سير العمل بمستشفى الجلدية ووحدة عزبة الشال

أجرى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة ووحدة صحة عزبة الشال.

رافقت وكيل الوزارة خلال الجولة، الدكتورة لبيبة الجنيدى، مدير مستشفى الجلدية والجذام الأقسام التخصصية.

وتابع “مكين” أعمال التطوير بوحدة صحة عزبة الشال، حيث اطلع على مقترح التطوير واستمع إلى شرح مفصل حول ما تم إنجازه

وقال الدكتور هانى جمعة، مدير إدارة التخطيط، إن الهدف من الزيارة متابعة أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة مبنى الوحدة الصحية والتى يجرى تنفيذها عن طريق حى شرق بتكلفة مليون جنيه .





وأكد وكيل صحة الدقهلية، أولوية الاهتمام بالمبادرة الرئاسية لدعم وحدات الرعاية الأولية للعمل بنظام 24 ساعة، للوصول إلى أقصى درجات إسعاف المرضى والحفاظ على أرواحهم.



وفى ختام الزيارة استمع وكيل وزارة الصحة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية، مثمنا في نهاية الجولة جهود الفريق الطبي بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.