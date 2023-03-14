وفد إسباني لبرنامج الرياضة من أجل التنمية يزور أسوان

قامت مديرة التعاون الأسباني وبرامج الشباب برفقة وفد مرافق لها بزيارة ميدانية لفعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية وتدريب الفتيات بمحافظة أسوان والمنظم من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب ضمن مبادرة "دوّي" المقامة تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي.

يأتي البرنامج في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وأقيمت الفعاليات بمركز شباب أبو الريش بأسوان وتنفذه وزارة الشباب، بالتعاون المثمر مع كل من وزارات "التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأشاد الوفد الإسباني بمستوى الفتيات المشاركات فى البرنامج الذى يساعدهنّ على تطوير المهارات الحياتية وممارسة الرياضة، مثنين كذلك على منشآت الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة المقدمة للأعضاء بمركز شباب أبو الريش بمحافظة أسوان، وسط حضور عدد من مسؤولى اليونيسيف، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.