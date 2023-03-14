دوري أبطال إفريقيا| مسحة طبية لبعثة الأهلي قبل السفر إلى الكاميرون

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية الثلاثاء، داخل فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل السفر غدا إلى الكاميرون.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب افريقيا ظهر غدٍ الأربعاء متجهة إلى الكاميرون؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام القطن المقرر لها يوم الجمعة المقبل في منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصل الجهاز الطبي تفعيل الإجراءات الاحترازية قبل السفر إلى الكاميرون، حيث حصل أفراد البعثة على الجرعات الخاصة بالملاريا صباح اليوم والتي تستمر حتى عودة البعثة إلى القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي أن الإجراءات الطبية الاحترازية، الهدف منها منع أي عدوى لأي فرد من البعثة خلال فترة تواجدها بالكاميرون، وأن تفعيل الجزء الطبي الخاص برحلة الكاميرون بدأ من القاهرة قبل وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا من خلال الحصول على التطعيمات الخاصة بالسفر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استأنف تدريباته ظهر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، ضمن البرنامج الخاص بالاستعداد لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة «قبل الأخيرة» لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه؛ استعدادا لمباراة القطن، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان لاعبو الأهلي قد خاضوا فقرة بدنية لمدة ٣٠ دقيقة داخل صالة «الجيم» بالمجمع الرياضي بجامعة بريتوريا.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا غدا متجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بمدينة جاروا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.