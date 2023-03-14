الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بسرقة مخزن أدوية بالمقطم للمحاكمة

محك
محك

أحالت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الثلاثاء، متهم بسرقة مخزن أدوية، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة ملابسات واقعة سرقة أدوية من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات بالمقطم، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك إحدى شركات المستلزمات الطبية، مقيم بمحافظة المنوفية، باكتشافه كسر النافذة الخلفية للمخزن الخاص بشركته الكائن بدائرة القسم، وسرقة بعض الأدوية البيطرية. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق بالشركة - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على الشركة عمله، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة" بقصد التصرف فيها بالبيع، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل ملكه كائن بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المقطم الجزئية المحاكمة الجنائية مخزن أدوية سرقة

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وائل لطفي

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