الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صابر عيد: قرعة رابطة الأندية «متوازنة» والبطولة فرصة لناشئى غزل المحلة

المحلة
المحلة

قال صابر عيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إن قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة متوازنة بالنسبة لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

وأسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية المحترفة التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء، عن وقوع غزل المحلة مع الإسماعيلي في دور الـ16، وتُقام المباراة أحد يومي 19 أو 20 مارس الجاري.

وأوضح صابر عيد أن تركيز الجهاز للفريق بقيادة عبد الباقي جمال حالياً مُنصب على مواجهة الإسماعيلي التي يتطلع الفريق للفوز فيها من أجل التأهل إلى دور الثمانية في البطولة. 

وتابع عيد: «الجميع في غزل المحلة عازم على تكرار العروض القوية التي قدمها الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية في نسختها الأولى التي أقيمت الموسم الماضي وصعد فيها الغزل لنهائي البطولة قبل أن يخسر اللقب أمام فيوتشر».

 وأكد صابر عيد أن مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة فرصة للجهاز الفني لمنح فرصة للاعبين الناشئين والاحتياطيين والوقوف على مستواهم والاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة.

صابر عيد صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة المحلة بطولة كأس رابطة الأندية كأس رابطة الأندية

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