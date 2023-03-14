الخميس.. أحمد نوار ضيف الدكتورة صفاء النجار فى «أطياف»

تستضيف الدكتورة صفاء النجار، ببرنامج "أطياف" المذاع على قناة الحياة، الفنان القدير الدكتور أحمد نوار، الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل.

برنامج "أطياف"، الذي تقدمه الدكتورة والروائية صفاء النجار، يذاع الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب زين العابدين خيري، وإخراج عبدالفتاح خضر.

البرنامج يتابع كل ما يدور في الحركة الثقافية المصرية والعربية والعالمية، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفعاليات الثقافية داخل وخارج مصر، والتعريف بأحدث ما تنتجه المطابع ودور النشر محليًا ودوليًا، وتقديم وجبة ثقافية شيقة للجمهور المتخصص والعام.

يتضمن البرنامج العديد من الفقرات التي تهتم بعالم الكتب والاحتفاء بأبرز المبدعين والتجارب الجديدة، فضلًا عن مناقشة العديد من القضايا التي تخص الثقافة والفنون بمختلف ألوانها كالمسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي.