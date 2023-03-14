«اكسترا نيوز» ترصد تصدير الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي في 2022 (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد تصدير الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي في 2022.

تصدير الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي:

زاد الاتحاد الأوروبي من إنفاقه على شراء الغاز بـ 3.3 مرة.

أنفق الاتحاد 208 مليارات يورو على الغاز المسال وعبر الأنابيب.

شكل الغاز المسال معظم الإنفاق لأول مرة منذ سنوات طويلة.

كانت الإمدادات عبر خطوط الأنابيب من أهم المصادر لأوروبا.

اشترى الاتحاد الأوروبي الغاز من 27 دولة في 2022.

جاءت مصر ضمن أكبر 5 مصدرين للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

زاد الاتحاد الأوروبي مشترياته من مصر بمقدار 10 مرات.

بلغ إنفاق الاتحاد على الغاز المصري 4.8 مليار يورو في 2022.