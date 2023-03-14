التنظيم القانونى للذكاء الاصطناعى ندوة بجامعة المنصورة الجديدة

نظمت كلية المعاملات القانونية الدولية، بجامعة المنصورة الجديدة، ندوة علمية بعنوان التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي "وإشكالية العلاقة بين البشر والآلة"، حيث أضحى الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعية تحاكي الذكاء البشري حينا وتتفوق عليه أحيانا كثيرة، وذلك في مختلف قطاعات وعلوم الحياة، كالقطاع الطبي والهندسي والعسكري وعلى الصعيد التعليمي بوجه عام.

وصرح الدكتور سامي عبدالكريم بأنه إذا كانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإنجاز وزيادة وتيرة الإنتاج من خلال قدرتها على انتقاء أفضل الخيارات المتاحة والاستجابة للمتغيرات بمرونة وسرعة عالية، إلا أن استخدام تلك التكنولوجيا، يثير العديد من الصعوبات والتحديات لا سيما فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن استخدام هذه التقنية، ومدى ملاءمة وقدرة التشريعات الحالية على استيعاب الخصائص الفريدة المميزة لها.

وقدمت الندوة طرح ومناقشة بعض التحديات القائمة التي تفرضها تقنية الذكاء الاصطناعي أو تلك التي يمكن أن تثور في المستقبل، خاصة مع التطور الهائل والسريع لتلك التقنية، واستخدامها على نطاق واسع، بالإضافة إلى ذلك، فإن الندوة سلطت الضوء على ملامح الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحديد ما الذي ينبغي أن يكون عليه القانون لمواجهة المخاطر الناشئة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية المرتبطة باعتماد تلك التقنية في حياتنا.

وناقشت الندوة العديد من المحاور المختلفة بداية بالمسئولية المدنية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقدمها دكتور دينا أمين، مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ويركز هذا المحور على بيان مدى استيعاب قواعد المسئولية المدنية لخصوصيات الذكاء الاصطناعي والجهود التشريعية المبذولة فيما يتعلق بهذا الشأن في القانون المقارن.

واستعرض المحور الثاني التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي ويقدمها دكتور وليد وهبة أستاذ القانون التجاري المشارك بالجامعة العربية المفتوحة، وناقش هذا المحور إعطاء تصور لأشكال التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي وانعكاسات ذلك على تكوين العقود وتنفيذها ويتحدث المحور الثالث عن المسئولية الجنائية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي دكتور نسرين الإمام دكتوراه في القانون الجنائي جامعة المنصورة.

يركز هذا المحور على بيان الجرائم الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وسبل مواجهتها في القانون المصري والمقارن ويأتي ختامًا بالمحور الرابع عن المسئولية الدولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي المستشار الدكتور أبو بكر الديب (مستشار بهيئة النيابة الإدارية) ويركز هذا المحور على موقف القانون الدولي من استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القتالية والحروب وأثر ذلك في تطور قواعد المسئولية الدولية، ويقوم دكتور هيثم عيسى مناع المنتدب للتدريس بكلية المعاملات القانونية بإعطاء مقدمة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقانون.

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