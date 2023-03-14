الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لطالب متهم بإحداث عاهة مستديمة بسوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، معاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لآخر بأن قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما تسبب في استئصال الطحال بنسبة 10% بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بإصابة المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض مما أحدث عاهة مستديمة وذلك بسبب مشاجرة بين الطرفين فقام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بضربه، ما أحدث به عاهة مستديمة تتمثل في استئصال الطحال بنسبة 10،% وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج طالب أحداث عاهة مستديمة

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