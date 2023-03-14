جامعة مطروح تدفع بقافلة بيطرية مجانية لقرية «المثاني»

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، إن كلية الطب البيطري دفعت بقافلة بيطرية مجانية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، لقرية المثاني التابعة لمدينة ومركز النجيلة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، على حرص الجامعة على تنظيم عدد من القوافل البيطرية لخدمة المواطنين، موضحًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.



وأوضح أنه خلال القافلة تم الكشف البيطري على 30 حالة التهاب رئوي في غنم، بالإضافة إلى عدد من حالات الأغنام الأخرى تشمل: حالة التهاب مفاصل، ٦ حالات التهاب الفم النفطي التقرحي، ١٢حالة ديدان كبدية، حالة إجهاض، ١٠ حالات التهاب غدد ليمفاوية، ١٥ حالة كشف سونار، ٣ حالات التهاب ضرع، ٤٠ حالة إسهال، ٤ حالات جرب، حالتان خراج، ٤ حالات باستريلا، ١٠ حالات نقص أملاح معدنية، ١٥ حالة طفيليات داخلية، ١٠٠ حالة تجريع، كما تم توقيع الكشف البيطري على١٠ حالات إسهال في جديان، حالتين التهاب ضرع وخراج في معزة.

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