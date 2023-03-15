أعراض السكتة الدماغية يجب الانتباه إليها .. جلطة العين أبرزها

هناك بعض العلامات الرئيسية لسكتة دماغية لابد أن الشخص ينتبه إليها على سبيل المثال وجه متدلي، وتداخل في الكلام ، وضعف في جانب واحد من الجسم.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” قد يشير فقدان الرؤية المفاجئ إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغي، ويحدث الشكل الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ أو بسبب نقص تدفق الدم إلى العصب البصري ، حيث تحتوي كل عين من عينيك على عصب بصري يتصل بدماغك ، والذي ينقل المعلومات المرئية من شبكية العين (منطقة حساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين تساعد في التقاط صورة لما تراه) إلى منطقة القشرة القذالية في دماغنا.

سيلاحظ معظم الناس فقدان البصر في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح ، لكن لن يشعروا بأي ألم، قد تواجه منطقة مظلمة أو ظل في النصف العلوي أو السفلي من مجالك البصري.

الأعراض الأخرى التي قد تلاحظها هي الحساسية للضوء أو قد تكون أقل قدرة على رؤية التباين.

هل أنا معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية؟

إذا كنت في منتصف العمر أو مسنًا - 10 في المائة فقط من الأشخاص المصابين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، يمكن أن تزيد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خطر الإصابة بهذه الحالة.

"في بعض المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ينخفض ​​ضغط الدم بشكل ملحوظ أثناء النوم، كما أن انخفاض ضغط الدم هذا يقلل من الدورة الدموية عبر تلك الشرايين ، مما يزيد من فرصة الإصابة بسكتة دماغية"

يكون خطر الإصابة بسكتة دماغية أعلى إذا كانت الثقبة البصرية أصغر من المتوسط ​​- تدخل الألياف العصبية العين من خلال هذه الفتحة عند السفر إلى الدماغ وأسفل العصب البصري.

وفقًا لمستشفى مورفيلدز للعيون ، فإن الحالات التالية أكثر احتمالية للإصابة بالسكته الدماغية :

ضغط دم مرتفع

اكتساب نسبة عالية من الدهون

الزرقان

الإصابة بمرض السكري

التدخين

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ماذا أفعل إذا أصبت بجلطة عينية؟

في أشد أشكالها ، يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى العمى التام في عينيك.

لكن في بعض الحالات ، لا يوجد سوى انسداد مؤقت في العصب البصري وتعود رؤيتك بسرعة.

ما هي الأعراض الأربعة للسكتة الدماغية التي يجب أن تعرفها؟