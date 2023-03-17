بالتزامن مع مبادرة وزارة الصحة.. أعراض الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي B

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن فيروس الالتهاب الكبدي (B) هو أحد الأمراض المعدية التي يتم الكشف عنها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

وتابعت وزارة الصحة إن اكتشاف الأمراض مبكرًا يحميك من مضاعفاتها، وفقا للدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي.

وفيما يلي نوضح أعراض الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي B

التهاب الكبد (ب)

التهاب الكبد B ينتشر عن طريق الدم والسائل المنوي والسوائل المهبلية.

عادة ما تستمر العدوى لبضعة أشهر فقط، ولكن يمكن أن يُصاب بعض الأشخاص بالتهاب الكبد B على المدى الطويل.

كيفية الوقاية من التهاب الكبد بي

لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

التطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من التهاب الكبد B. في المملكة المتحدة، يتم إعطاء لقاح التهاب الكبد B للأطفال كجزء من لقاح 6 في 1.

يُعطى الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالتهاب الكبد B لقاحات إضافية عند الولادة، 4 أسابيع، وسنة واحدة، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

يحتاج البالغون فقط للحصول على اللقاح إذا كانوا معرضين لخطر كبير، على سبيل المثال:

كنت مسافرًا إلى بلد شديد الخطورة - قد يتعين عليك دفع مقابل لقاح التهاب الكبد (B) للسفر

لديك مرض في الكبد أو الكلى

لديك فيروس نقص المناعة البشرية

عملك يعرضك لخطر الإصابة - على سبيل المثال، أنت عامل رعاية صحية أو تعمل في سجن

يجب على صاحب العمل تنظيم التطعيم الخاص بك إذا كانت وظيفتك تعرضك للخطر.

إذا كنت مسافرًا للخارج، احصل على المشورة من عيادة السفر أو الممارس العام أو الممرضة أو الصيدلي قبل السفر.

طرق أخرى لتقليل المخاطر

للمساعدة في حماية نفسك من التهاب الكبد B يجب عليك أيضًا:

استخدم الواقي الذكري أو السد عند ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي

تجنب مشاركة شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان والإبر مع الآخرين

تحقق مما إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد بي

تشمل أعراض التهاب الكبد B ما يلي:

حرارة عالية

تعب

ألم في الجزء العلوي من بطنك

الشعور بالمرض أو المرض

بقع من الجلد المرتفع التي قد تكون مثيرة للحكة (خلايا النحل).

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

عادة ما تستمر العدوى من شهر إلى ثلاثة أشهر، ومعظم الناس إما لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة. إذا استمرت العدوى أكثر من 6 أشهر، يطلق عليها التهاب الكبد المزمن ب.

نصيحة غير عاجلة: راجع طبيب عام إذا:

كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالتهاب الكبد بي

علاجات التهاب الكبد ب

عادة ما يزول التهاب الكبد الوبائي ب من تلقاء نفسه دون علاج، قد يُعرض عليك دواء للمساعدة في علاج الأعراض، مثل مسكنات الألم أو الأدوية لمنعك من الشعور بالمرض.

سيحيلك طبيبك لمقابلة أخصائي الكبد الذي سيتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد.

إذا استمر التهاب الكبد B لأكثر من 6 أشهر يطلق عليه التهاب الكبد B طويل الأمد (المزمن).

عادة ما يتم علاجه بمضادات الفيروسات والأدوية للمساعدة في تخفيف الأعراض مثل الحكة والألم والمرض، ستحتاج أيضًا إلى زيارة أخصائي الكبد لإجراء فحوصات منتظمة.