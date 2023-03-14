سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023 أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات

نقدم نشرة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على «جوجل»، وشهد استقرارًا أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يستعرض «الدستور» خلال السطور التالية نشرة لآخر تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل العملة المحلية ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم الاثنين خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

شهدت الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار خلال منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,936.62 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 في سوق دمشق، استقرارًا ليبلغ نحو 7475 ليرة للشراء، و7550 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7500 ليرة للشراء و7550 ليرة للبيع، كما سجل في الحسكة نحو 7530 ليرة للشراء و7580 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

شهدت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، استقرارًا مقابل الدولار في خلال منتصف تعاملات اليوم لتبلغ نحو 20,185.50 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية.