خبراء اقتصاديون يكشفون آليات مجابهة الأزمات المصرفية عقب انهيار بنك سيليكون فالي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تمر بأزمة اقتصادية جديدة في أعقاب الانهيار الصادم لبنك سيليكون فالي “SVB”، والذي تسبب بحالة قلق للعملاء والمستثمرين.

وتابعت أن الأزمة اندلعت في ظل تحركات متوقعة من قبل الحكومة الأمريكية لمنع حدوث أزمة أوسع من شأنها أن تؤدي الى المزيد من عمليات التهافت على البنوك، مؤكدة أن هناك تأمينا من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) للمودعين حتى 250 ألف دولار.

- الإدارة الأمريكية تتخذ خطوات غير عادية

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أنه قبل افتتاح الأسواق هذا الأسبوع، اتخذت إدارة بايدن خطوة غير عادية، حيث ضمنت أن عملاء بنك سيليكون فالي "SVB" سيحصلون على جميع أموالهم حتى الودائع غير المؤمنة.

وأوضحت أنه في حال كان لدي العميل البنك أقل من 250 ألف دولار في الحساب، فمن المؤكد أنه لا داعي للقلق، ذلك لأن حكومة الولايات المتحدة تؤمن أول 250 ألف دولار في الحسابات المؤهلة، الا ان العديد من عملاء "SVB" قاموا بإيداع أكثر من 250 ألف دولار، وحتى الان لم يتمكنوا من الحصول على أموالهم .

- كيف تحمي أموالك في البنوك الأمريكية؟

وقال جاي هاتفيلد ، الرئيس التنفيذي في Infrastructure Capital Advisors ومدير المحفظة في InfraCap Equity Income ETF ، إنه ليس من المنطقي سحب كل الاموال من أحد البنوك، ولكن يجب التأكد من أن البنك الذي تتعامل معه مؤمن عليه من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية FDIC.

وأضاف هاتفيلد: "لا أعتقد أن الناس يجب أن يصابوا بالذعر، لكن من الحكمة أن يكون لديك ودائع مؤمنة مقابل ودائع غير مؤمنة".

وقال ماثيو جولدبيرج، محلل بانكريت: "أول فشل مصرفي منذ عام 2020 هو دعوة للاستيقاظ للمواطنين للتأكد دائمًا من أن أموالهم موجودة في بنك مؤمن عليه من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) وفي حدود مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية واتباع قواعد مؤسسة التأمين الفيدرالية".

- كيف سيواجه البنك الفيدرالي كارثة انهيار سيليكون فالي؟

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه سيقدم قروضًا بنكية لمدة تصل إلى عام مقابل سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي فقدت قيمتها، وسيضمن بنك الاحتياطي الفيدرالي القيمة الأصلية للديون للبنوك التي تأخذ القروض، كما ستوفر وزارة الخزانة أيضًا حماية ائتمانية بقيمة 25 مليار دولار لضمان عدم خسائر البنوك، والتي من شأنها أن تساعد البنوك في الوصول بسهولة إلى الأموال النقدية عندما تكون في حاجة إليها.

وقال دان آيفز من شركة Wedbush Securities: "قام بنك الاحتياطي الفيدرالي باحتواء كارثة SVB وتجنب أزمة ذات أبعاد كارثية للقطاع المصرفي".

وقال الخبير الاقتصادي ريتشارد دنكان، "إذا فعلوا ذلك فسيوقف هذا الذعر من الانتشار إلى البنوك الأخرى ويحل العديد من المشاكل، على الأقل في المدى القصير، وإذا بدأنا في رؤية ذعر مصرفي كبير، فسيكون لذلك تداعيات أوسع بكثير في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي".