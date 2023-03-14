الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط اليوم.. 10 معلومات عن نوة الحسوم

صورة للنوة
صورة للنوة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، بسبب نوة الحسوم التى ضربت الإسكندرية، مؤكدة أنها ستبلغ ذروتها اليوم، إذ تعد الحسوم هي النوة قبل الأخيرة التى تضرب المحافظة، وفق الخريطة الزمنية لنوات الشتاء 2023، ونستعرض أبرز المعلومات عنها:

- الحسوم من أشد النوات التى تهب على الإسكندرية.

- تهب فى الأسبوع الأول من مارس.

- تستمر لمدة 7 أيام متواصلة.

- تشهد الإسكندرية خلالها هطول للأمطار متفاوتة الشدة.

- تتميز بحدوث رعد وبرق شديدين.

- سميت بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار والرياح الشديدة وانخفاض درجات الحرارة.

- تأتي نوة الشمس الكبري، بعد الحسوم، التى تتميز بهطول أمطار.

- الهواء خلال الحسوم يكون محملا بالأتربة.

- تؤثر على المحاصيل الزراعية.

- تعطل حركة الصيد فى البحر المتوسط.

 

نوة الشمس الكبيرة تستمر يومين، وتهب على الإسكندرية محملة بالرياح الشرقية ولكنها ليس ممطرة، وسميت بهذا الاسم، نسبة لتزايد سطوع أشعة الشمس خلالها، وفي الأسبوع الأخير من مارس تأتي عوة أخر النوات التى تضرب مدينة الإسكندرية، تهب خلالها رياح شرقية تستمر لعد أيام، وهى نوة باردة.

 

جدير بالذكر أن طقس اليوم شهد برودة كبيرة بعد موجة مفاجئة من الحرارة الشديدة والتي تخطت فيها الثلاثين درجة نهارًا، إذ نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس تجنبًا للإصابة بنزلات برد شديدة، وقالت إن الطقس يستمر في التقلب في شهر مارس إذ يفصلنا عن نهاية فصل الشتاء أيام قليلة. 

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وائل لطفي

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