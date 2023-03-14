برلمانى مثمنًا «كتف فى كتف»: أضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ مصر

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعد أكبر وأضخم مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية المنضمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع خلال عام منذ تدشينه في تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية من خلال قاعدة بيانات موحدة للأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن مبادرة «كتف في كتف» تعد خير دليل على نجاح التنسيق بين كافة المنظمات والجمعيات المنضمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي أن المبادرات المختلفة التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تم تحقيقها خلال عام من تدشينه، بالاضافة لما يتم تحقيقه حاليًا يؤكد أهمية دور الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة العالمية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهمت في نشر ثقافة العمل التطوعي في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية استطاعت أن تستعيد دورها وتأثيرها في المجتمع المصري.