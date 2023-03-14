الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالأحمر.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها وتستعد لخوض سباق رمضان بـ«جميلة»

عبير صبري
عبير صبري

احتفلت النجمة عبير صبري بعيد ميلادها،  بجلسة تصوير حديثة نشرتها قبل قليل عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عبير باللون الأحمر في جلسة التصويرة الجديدة، وعلقت على الصور وكتبت: "كل سنة وأنا طيبة.. وكل اللي بتمناه إن ربنا يحفظ لي كل اللي بحبهم ويفضلوا حواليا.. وكل سنة وحلوين برج الحوت دايما حلوين".

وتعاونت عبير في جلسة التصوير مع مصفف الشعر كريم أبو العينين، والميك أب لهايدي صلاح، وستايلينج إيهاب العادلي وتنظيم فاطمة السيد.

- مشاركتها في مسلسل جميلة رمضان 2023

وعلى صعيد آخر تستعد عبير صبري لخوض السباق الرمضاني المقبل  من خلال مسلسل «جميلة» المقرر عرضه على شاشات «الحياة وسي بي سي وأون ومنصة واتش إت»، وتقدمه بمشاركة النجمة ريهام حجاج وعدد من النجوم منهم سوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل والمسلسل الجديد من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.

و قالت النجمة عبير صبري، أقدم في المسلسل الجديد دورًا مختلفًا تمامًا، وقويًا للغاية، ولا يشبه ماقدمته خلال الفترة الماضية.

وأشارت في تصريحات تليفزيونية إلى أن دورها في «جميلة» مركبا، فهى تحاول بشتى الطرق استعادة طليقها الذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل، وتدخل فى صراعات ومنافسة بين زوجته الأخرى، والتي تقوم بدورها ريهام حجاج.

جميلة مسلسل جميلة رمضان 2023 مسلسل جميلة رمضان 2023 رمضان محمد حمدى زكى عبير صبري

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