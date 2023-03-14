جمارك السلوم تُحبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٣ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وبناء على الإخبارية السرية المقدمة من قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم البرى والإخباريات المقدمة من صابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومحمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى باعتزام شخص مصرى الجنسية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية الى داخل البلاد.

وبالعرض على الدكتور أحمد عبدالرؤوف عيد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة برئاسة فهمى محمد السيد مدير إدارة الوارد ووليد عبدالفتاح ربيع ومحمد ناجى مأموري الحركة وأحمد على خالد مدير الحركة بحضور أنور عبدالستار مدير التعريفة وهشام عطيه رئيس الاجراءات وسامح رمزى مدير إدارة التعريفة ومقدمى الإخبارية لمعاينة وكشف السيارة، فتبين وجود ٤٨ هاتف محمول ماركات مختلفة مخبأة بأماكن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها بالتفتيش العادي.

وبلغت قيمة المضبوطات ٣٢٨ ألفًا و٥٠٠ جنيه، والتعويضات الجمركية المستحقة ٦٥٧ ألف جنيه.