الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معيط» يكشف تفاصيل «التوأمة» مع إيطاليا لتوطين التجارب الجمركية الحديثة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا نحرص على تعظيم أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات وزيادة الاستثمارات الإيطالية؛ باعتبارها شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر من خلال آفاق رحبة لبيئة عمل جاذبة للشركات المحلية والأجنبية وتذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجههم والوقوف على حلها.

وأشار الوزير،  في لقائه مع مايكل كاروني سفير إيطاليا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى نجاح التعاون الجمركي مع الجمارك الإيطالية الذى تجسد في «مشروع التوأمة»، ويُعد بمثابة نموذج مصري إيطالي لتوطين التجارب الجمركية الحديثة والمتطورة وتعظيم الجهود الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة؛ بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.
أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وتناول اللقاء مناقشة الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال تطوير المنظومة الجمركية. 
حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

محمد معيط وزير المالية إيطاليا مشروع التوأمة التعاون الاقتصادى الاستثمارات الإيطالية

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