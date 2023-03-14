الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمتهمين بحيازة حشيش للاتجار بالشرقية

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهم بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 9217 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3411 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين: «إبراهيم. ع، ومصطفى. س، ولويفي. س»، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة، وضبط بحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم.

محكمة جنايات الزقازيق المؤبد السجن المؤبد جوهر الحشيش المحاكمة الجنائية

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وائل لطفي

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