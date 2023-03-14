برلماني بحريني: مباحثات بين المنامة وطهران لإعادة العلاقات بين البلدين

كشف برلماني بحريني عن وجود مباحثات فى الوقت الحالي، بين البحرين وإيران من أجل عودة العلاقات بين البلدين.

وقال النائب البرلماني البحريني ممدوح الصالح، أن المشاورات التي تجري بين البلدين حتى الآن هي على مستوى ثنائي دون وساطة من أطراف أخرى، ومن المرتقب الإعلان عن النتائج في وقت قريب حال التوافق على القضايا الخلافية التي يجري مناقشتها.

وأضاف الصالح فى تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن الوفد البرلماني الإيراني الذي زار البحرين، أبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني نفس الرغبة، وتابع يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية".

وشدد البرلماني البحريني على قدرة البلدين على قيادة المفاوضات بشكل مباشر دون الحاجة لأطراف ثالثة، مشيرا إلى أن أولوية بلاده تتمثل في علاقتها بالجيران بأن تكون قائمة على الأخوة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية على المستوى الوطني والعربي.

وأعرب "الصالح" عن عزم بلاده لإعادة فتح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة كافة الموضوعات بين البلدين.

- وزير الخارجية الإيراني: عودة العلاقات مع السعودية يضع إمكانيات كبيرة للبلدين

وفى تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها سيضع إمكانيات كبيرة في متناول يد البلدين والمنطقة والعالم الإسلامي، حسبما جاء عبر سكاي نيوز عربية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن سياسة الجوار وباعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، كما يقف الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء التحضير لمزيد من الخطوات الإقليمية.