المونيتور: ارتفاع صادرات مصر إلى الصين تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أكد موقع المونيتور الأمريكى، أن ارتفاع صادرات مصر إلى الصين بأكثر من 20٪ في عام 2022 تعكس عمق العلاقات بين البلدين والتطور المستمر والملموس الذي تشهده في كافة المجالات، ورغبة مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية.

وقال التقرير، إن الصادرات المصرية إلى الصين بلغت 1.7 مليار دولار في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 20.8٪، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.2 مليار دولار من يناير حتى نوفمبر 2022 بزيادة 0.6٪ عن 2021، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح التقرير أنه في عام 2021 كانت أكبر صادرات الصين إلى مصر تتكون من الإلكترونيات والآلات والمركبات، وكانت الصادرات المصرية إلى الصين في ذلك العام بأغلبية ساحقة تليها الفاكهة.

وقال التقرير الأمريكي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تتحسن بسرعة، حيث أفادت "المونيتور" في ديسمبر الماضي برزت الصين برزت كممول رئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج المشروع في قمة عُقدت في المملكة العربية السعودية في ذلك الشهر.

وفي ديسمبر أيضًا، أنشأ البلدان جمعية رواد الأعمال المصريين الصينيين لتعزيز الاستثمار الصيني في مصر.

وقالت مصر العام الماضي أيضًا إنها تدرس إصدار سندات باليوان الصيني، كما وقعت وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية وشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا اتفاقية العام الماضي بشأن تدريب الشركات الناشئة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا، كما جاءت الصين في المركز العاشر بين أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلى مصر.

نمو الاستثمارات الصينية في مصر

شهدت الاستثمارات الصينية فى مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وتأتي بكين في مرتبة متقدمة من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.